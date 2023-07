Bimbi annegati in un vascone irriguo: la Caritas pagherà i funerali

Si terranno nella giornata di domani, alle ore 16, nella Chiesa Cattedrale di Manfredonia i funerali di Nicolae Daniel e Stefan, i due bimbi di 6 e 7 anni morti tragicamente in un vascone irriguo sulla strada tra Manfredonia e Zapponeta, in contrada Fonterosa.

La Caritas di Manfredonia si farà carico delle spese per il rito funebre dei due bambini, che sarà celebrato dall'Arcivescovo Mons. Moscone: "Queste tragedie non dovrebbero accadere", le parole all'agenzia Sir di Don Luciano Pio Vergura, direttore della Caritas Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che ha aggiunto: "Forse c'è stata un po' di negligenza da parte di tutti. Nel territorio ci sono tante strutture fatiscenti per l'irrigazione delle colture. Forse il caldo ha spinto questi bambini a tuffarsi, anche solo per gioco".

"Una tragedia che colpisce tutti", ha commentato l'assessora regionale al Welfare Rosa Barone: "Come Regione siamo al fianco del sindaco Rotice, che ho sentito telefonicamente, e di tutta l'amministrazione e insieme lavoreremo per dare alla famiglia il necessario supporto. Quello che è accaduto riguarda tutta la collettività".