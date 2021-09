Perde i sensi e non respira, bimba di 15 mesi salvata in extremis al Pta di Torremaggiore

Il plauso del Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia: "La catena del soccorso ha funzionato brillantemente, un plauso a tutto il personale di turno per l’efficacia, la velocità di risposta e per l’efficienza nell'attuazione dei protocolli che ha portato al salvataggio di una piccola vita"

Perde i sensi e non respira, bimba di 15 mesi salvata in extremis per al Pta di Torremaggiore. E’ successo nella mattinata dello scorso 11 settembre quando, poco prima delle 12.30, è arrivata presso il punto di primo intervento territoriale del PTA ‘Bellantuono’ (ex San Giacomo) una bambina di quindici mesi priva di sensi e con difficoltà respiratoria, accompagnata dai genitori.

La piccola è stata tempestivamente rianimata dal personale medico ed infermieristico nella ‘Sala Rossa’ del presidio, con il conseguente ripristino delle attività vitali. La bimba successivamente è stata trasferita dall’ambulanza aziendale dell’Asl Fg al reparto di Pediatria dell’ospedale ‘Masselli Mascia’ di San Severo per l’osservazione clinica.

“La catena del soccorso ha funzionato brillantemente, un plauso a tutto il personale di turno l’11 settembre per l’efficacia, la velocità di risposta e per l’efficienza nell’attuazione dei protocolli previsti che ha portato al salvataggio di una vita di soli quindici mesi”, spiegano in una nota dal il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia.

Il presidente civico del Comitato, Michele Antonucci aggiunge: “L’importanza della postazione medicalizzata fissa all’interno dei locali dello storico nosocomio San Giacomo che fu, è strategica, funzionale e vitale per tutelare la salvaguardia della salute di un bacino di utenza di ben 35.000 persone residenti nell’Alto Tavoliere pugliese. Risponde da sempre con approccio risolutivo alle esigenze sanitarie dell’elevato bacino di utenza h24 nell’ambito dell’Emergenza/Urgenza”.

“Ancora una volta con i fatti smentiamo categoricamente chi dalla Regione Puglia, dal 2018, sostiene pubblicamente l’inutilità della presenza del P.P.I.T. a Torremaggiore a causa della presenza a soli dieci km dell’ospedale di San Severo con annesso pronto soccorso. Nell’emergenza urgenza i minuti sono preziosi e la vicinanza ad un presidio medicalizzato salva le vite; il resto è solo retorica di pessimo gusto, anche perché la struttura di Torremaggiore ha sempre superato le seimila prestazioni annue previste dal Decreto Balduzzi (DM 70/2015)”.

“Con questo ennesimo lavoro di squadra della costola torremaggiorese del Dipartimento Emergenza/Urgenza dell’Asl Fg, oggi brindiamo al salvataggio di questa vita. Il Comitato invita nuovamente la Regione Puglia ad ascoltare i territori, poiché se in quella giornata non c’era tale presidio, con personale medico ed infermieristico specializzato e dedicato, oggi avremmo avuto una vita umana in meno! La bimba - aggiunge - con sicura probabilità sarebbe arrivata priva di vita al pronto soccorso di San Severo ed in caso di chiamata alla centrale operativa del 118 i tempi di risposta potevano essere letali, qualora non fosse stata disponibile l’ambulanza medicalizzata del 118 Mike verso il luogo di chiamata”.

“Grazie ancora una volta alle donne ed agli uomini dell’Emergenza/Urgenza di Torremaggiore che ogni giorno con impegno e dedizione si occupano della salvaguardia delle nostre vite. Anche nei periodi più difficili della pandemia, nel 2020, hanno effettuato senza alcuna limitazione il proprio servizio per l’intera collettività. Siete il nostro orgoglio e siamo sempre al vostro fianco. Ricordiamo altresì che prima dell’emergenza pandemica di Covid-19 la postazione medicalizzata di Torremaggiore è risultata la prima in termini prestazionali in tutta la Capitanata rispetto alle postazioni di Vieste, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis. Un primato che, è bene ricordare ai nostri amministratori regionali, troppe volte si lanciano in dichiarazioni contro l’Alto Tavoliere senza conoscere minimamente la realtà“.