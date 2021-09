Viabilità ed esodi estivi: 216 veicoli controllati lungo le vie del mare, 42 le sanzioni elevate nei weekend di agosto

Viabilità ed esodi estivi, è tempo di bilanci per l'operazione 'Le vie del mare' della polizia locale di Foggia.

Le attività si sono concluse la scorsa domenica, 29 agosto: per tutti i weekend di agosto - giornate da 'bollino nero' - le pattuglie del Comando di via Manfredi hanno effettuato controlli sulle vie che portano alle località balneari. Prevalentemente, i controlli si sono concentrati su via Manfredonia, dove gli agenti hanno distribuito un volantino con tutti i consigli utili ad una guida sicura: dalle verifiche all'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante.

Per effettuare i controlli sono stati impiegati in tutto 30 operatori di polizia locale. 216 sono stati i veicoli controllati e 42 le infrazioni al Codice della Strada accertate e sanzionate per violazioni riguardanti il superamento dei limiti di velocità, la mancanza momentanea di documenti, veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, omesso uso della cintura di sicurezza e mancato uso del casco protettivo.