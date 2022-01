Polizia stradale "azzera" stragi del sabato sera: beccati 115 automobilisti ubriachi, ritirate 500 patenti in Puglia

Anche nel corso del 2021 l’attività operativa della polizia stradale ha risentito della emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, tant'è che il ffenomeno infortunistico ha fatto registrare un abbattimento dei valori, rispetto al periodo pre-Covid, quale conseguenza naturale dei divieti progressivamente imposti anche alla mobilità di persone e veicoli. In concomitanza con la vigenza dei divieti sono stati temporaneamente sospesi alcuni dei servizi speciali, ripresi, tuttavia, nello corso dell’anno.

Nel 2021 è stato registrato un lieve aumento del fenomeno infortunistico. In particolare, il compartimento, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva, in Puglia ha registrato 904 incidenti contro gli 836 del 2020. Sono stati 32 gli incidenti mortali rilevati dalla polizia stradale e 35 vittime (in aumento), mentre gli incidenti con lesioni - 367 - e le persone ferite - 691 - sono in lieve diminuzione rispetto ai dati dell’anno precedente.

Dal primo gennaio al 31 dicembre sono state 16642 le pattuglie di vigilanza stradale, 26431 le infrazioni al codice della strada contestate. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 3572, 498 le patenti di guida e 1112 le carte di circolazione ritirate. I punti decurtati ammontano a 39.160. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 13.297, di cui 115 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 19.

Fino al 26 dicembre, nelle notti dei fine settimana, il compartimento ha impiegato ha rilevato zero incidenti mortali. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 403, il 2.7% dei quali (pari a 11, di cui 8 uomini e 3 donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico. Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state tre. I veicoli sequestrati per la confisca uno.

In collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compartimento ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale effettuati nel corso dei servizi con i centri mobili di revisione: 58 servizi effettuati, 239 operatori di polizia impiegati, 190 operatori Mit, 365 veicoli pesanti controllati di cui 250 (pari al 68%) stranieri; 292 infrazioni accertate, undici carte di circolazione ritirate.

Ai servizi programmati mensilmente a livello regionale, ha affiancato dispositivi specifici ‘Alto Impatto’ pianificati a livello nazionale nei seguenti settori: cinture sicurezza e sistemi di ritenuta: servizi 6, operatori 271, veicoli controllati 806, infrazioni 318, di cui alla norma specifica 146; assicurazione obbligatoria: servizi 6, operatori 295, veicoli controllati 1201, infrazioni 235, di cui alla specifica normativa 33; uso corretto apparati radio e telefoni alla guida di veicoli: servizi 10, operatori 474, veicoli controllati 1216, infrazioni 225, di cui alla specifica normativa 225; trasporto di merci pericolose: servizi 6, operatori 194, veicoli controllati 146, infrazioni 34, di cui alla specifica normativa 8; trasporti eccezionali: servizi 4, operatori 126, veicoli controllati 21, infrazioni 6, di cui alla specifica normativa 6; autotrasporto nazionale ed internazionale di persone: servizi 4, operatori 169, veicoli controllati 95, infrazioni 58, di cui alla specifica normativa 30; trasporto di animali vivi: servizi 6, operatori 174, veicoli controllati 104, infrazioni 52, di cui alla specifica normativa 2; trasporto di sostanze alimentari: servizi 7, operatori 258, veicoli controllati 423, infrazioni 219, di cui alla specifica normativa 9; stato di efficienza dei pneumatici: servizi 6, operatori 256, veicoli controllati 732, infrazioni 265, di cui alla specifica normativa 57; trasporto di sostanze alimentari in collaborazione con personale antifrode delle politiche agricole Icore: servizi 88, operatori 220, operatori Icore 119, veicoli controllati 438, infrazioni 203, di cui alla specifica normativa 0; dispositivi speciali di polizia stradale: servizi 49, operatori 178, veicoli controllati 386, infrazioni 199. Protocolli d’Intesa: servizi 113, operatori 397, veicoli controllati 817, infrazioni 349.

Gli arrestati sono stati 26 mentre i deferiti alla autorità giudiziaria sono stati 243. Durante l’anno è stata sottoposta a sequestro merce per un valore di 9mila euro e rinvenuta merce per un valore di 8mila euro. Tuttavia sono diverse le attività investigative sullo specifico tema, in corso o appena concluse, con richieste alla competente autorità giudiziaria di provvedimenti restrittivi della libertà personale. I fenomeni di microcriminalità nelle aree di servizio (furto/rapina ad utenti e furto/rapina ad esercizi commerciali) sono diminuiti (fatto sicuramente riconducibile alla diminuita mobilità introdotta dalle normative anticovid-19).

L’attività investigativa prevalentemente indirizzata al contrasto dei fenomeni criminali legati al traffico illecito dei veicoli ha determinato 26 arresti e 266 deferimenti alla autorità giudiziaria. A seguito di dette attività, sono stati comunque sottoposti a sequestro 20 veicoli oggetto di riciclaggio. I controlli agli esercizi pubblici, sono stati 187, con 61 infrazioni rilevate.