Nel Foggiano meno omicidi volontari, rapine ed estorsioni in calo: “C’è più propensione a denunciare”

Nel 2023, diminuiscono i reati e si registra un calo significativo del 43,7% degli omicidi volontari consumati in Capitanata. Segno meno anche per rapine ed estorsioni, che fanno registrare una flessione rispettivamente del 22,6% e del 10%.

Sono dati – confortanti – che emergono dal bilancio di fine anno della Questura di Foggia.

“C’è più propensione a denunciare”, ha detto il questore Ferdinando Rossi ai microfoni di FoggiaToday, ultimamente anche relativamente al reato di estorsione. Si registra “un sensibile calo della delittuosità in Capitanata, in particolare per i reati che destano maggiore allarme sociale”.

Nel 2023 sono stati 9 gli omicidi volontari consumati, nel 2022 erano stati 16. Aumentano i tentati omicidi, che passano da 13 a 20 e gli omicidi colposi, da 24 a 32 quest’anno.

I furti calano del 4,6% (nel 2023 sono stati 9474), le rapine diminuiscono del 22,6% (in Capitanata sono state 191), le violenze sessuali del 19,6% e i casi di ricettazione del 27,1%. I sequestri di persona passano da 18 a 8 nel 2023. Nel consuntivo, tra i reati più significativi, si evidenziano variazioni percentuali in negativo anche per le truffe e i delitti informatici.

Sono 406 le persone arrestate durante l’anno e 1485 le persone denunciate.

Nella città capoluogo si registrano 3353 furti nel 2023 a fronte dei 4099 del 2022 (-18,2%); le rapine sono state 82, a fronte delle 93 dell’anno precedente (-11,8%).

Nell’ambito dell’attività della Divisione Anticrimine, sono state disposte 30 sorveglianze speciali, di cui 4 per violenza domestica; una misura patrimoniale; 9 fogli di via obbligatori; 91 avvisi orali; 52 Daspo; 17 Dacur e 28 ammonimenti.

Sono state effettuate 3 confische di beni a Stornara, San Severo e Lucera, e sono state sgomberate 45 abitazioni occupate abusivamente di cui 32 a Foggia, 5 a San Severo e 8 a Manfredonia. Nel comune di San Severo, inoltre, sono stati eseguiti 80 sequestri preventivi di immobili realizzati abusivamente, disposti dal Gip presso il Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica.

Nell’ambito delle attività di polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione sono state rilasciate 64 autorizzazioni per punti gioco e scommesse, sono stati rilasciati 14.932 passaporti e sono state 402 le licenze per porto di fucile ad uso caccia e 378 ad uso sportivo. I permessi di soggiorno rilasciati quest’anno dall’Ufficio Immigrazione sono 9.356; 112 le espulsioni; 45 i rimpatri; 112 gli ordini del questore a lasciare il territorio nazionale.

Nell’ambito della pianificazione e predisposizione di specifici servizi volti alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, all’elevazione della sicurezza percepita, alla deflazione di criticità connesse alla consumazione di reati predatori e forme di illegalità diffusa, la Polizia di Stato di Foggia ha emanato circa 2.000 ordinanze questorili.

Nello specifico, sono stati disciplinati con ordinanza circa 200 servizi volti a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive a Foggia e in provincia.

Sono stati effettuati 384 servizi interforze di controllo straordinario del territorio in Piazza Mercato a Foggia e, più in generale, per la movida a Foggia, Manfredonia, San Severo, Cerignola e Lucera. I servizi sono mirati a rafforzare i controlli in aree vocate all’aggregazione dei giovani, con un focus specifico su piazza Mercato, soprattutto a seguito di risse ed episodi saliti agli onori delle cronache.

Le attività hanno come ulteriore finalità il contrasto a ogni forma di illegalità, con l’identificazione di soggetti ritenuti d’interesse, al contrasto di forme di piccolo spaccio, anche mediante attività di polizia giudiziaria ed attività operativa mediante l’effettuazione di ispezioni e perquisizioni personali.

I controlli vengono estesi anche alle autovetture e ai ciclomotori in transito al fine di verificare la regolarità delle prescrizioni amministrative e l’utilizzo del casco.

Con la stessa finalità, sono stati effettuati circa 100 servizi al Quartiere Ferrovia, al Rione Candelaro, al Carmine Vecchio e nel centro storico.

Invece, in totale 96 servizi ad Alto Impatto sono stati effettuati nei comuni di Foggia, Cerignola, San Severo e Manfredonia.

Il questore Rossi auspica “una grande svolta per il contrasto della criminalità organizzata nel 2024”.