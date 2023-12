Reati in calo nel Foggiano. Il Questore: "Criminalità organizzata sta accusando i nostri numerosi colpi"

La Questura di Foggia tira le somme per il 2023. Reati in continua discesa e migliore collaborazione con i cittadini

Con una conferenza di fine anno, il Questore Ferdinando Rossi stila un bilancio per l'anno appena trascorso. Un 2023 che ha visto un decremento dei reati. Meno omicidi volontari e furti in calo. In aumento gli omicidi colposi e i tentativi di omicidio. Un anno, secondo Rossi, tutto sommato positivo.

Migliora il rapporto con il cittadino che si è dimostrato più propenso a denunciare, soprattutto i tentativi di estorsione. "Non è importante - dichiara il Questore - cosa si è fatto nel 2023 ma quello che faremo nel 2024".