Ascoli Satriano, fiamme distruggono 47 ettari di pineta ai piedi del Castello: "Atto doloso"

Ben 47 ettari di pineta distrutti dalle fiamme e una certezza: il rogo che ha interessato, per quasi due giorni, l'area boscata ai piedi del Palazzo Ducale di Ascoli Satriano è di origine dolosa. Lo confermano i commissari del comune colpito, che aggiungono: “I diversi punti di innesco degli incendi e la presenza di vento hanno reso vani i tentativi delle squadre a terra dei volontari, intervenuti nell’immediatezza per arginare gli incendi".

"Le fiamme, che nella prima ora d’incendio hanno raggiunto anche i 10 metri di altezza, sono state faticosamente circoscritte grazie all’arduo lavoro dei vigili del fuoco, dell’Arif e della protezione civile di Ascoli Satriano (associazione I Grifoni Nav, associazione Fare Ambiente, protezione civile di Sant’Agata di Puglia, associazione Vita, protezione civile di Orta Nova e associazione La Misericordia)”, spiegano

“Inoltre, si è reso necessario presidiare con le squadre Aib (Antincendio Boschivo) parte delle abitazioni del quartiere Castello al fine di scongiurare eventuali rischi per la popolazione residente”. In considerazione della gravità della situazione verificatasi e al fine di assicurarne il monitoraggio il commissario straordinario ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc): "Dalle ore 18.40 di mercoledì 6 sono stati effettuati interventi aerei con un elicottero dei vigili del fuoco e con un canadair della flotta nazionale. Ad ogni modo il lavoro dei soccorritori è proseguito per tutta la notte e nella mattinata di giovedì 7.7.2022 quando è stato necessario un ulteriore intervento aereo. Tutti i focolai sono stati completamente spenti solo alle 14 di giovedì 7 e le operazioni di bonifica dell’area incendiata sono terminate alle 18. All’esito delle operazioni innanzi descritte è stato accertato che gli incendi hanno interessato un’area estesa circa 47 ettari". Imponente il dispositivo di uomini e mezzi impiegati per far cessare l’emergenza.