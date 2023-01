"Foggia continua ad essere un bidone": a Striscia La Notizia lo spreco delle pattumelle abbandonate in Fiera

Anche Pinuccio di Striscia La Notizia (guarda qui), nella puntata andata in onda ieri 6 gennaio, si è occupato del cimitero di cassonetti, cataste di secchielli impilati per la raccolta dell’organico e sacchi nuovi di zecca, abbandonati nell'area della Fiera di Foggia.

Su ogni pattumella - come denunciato mesi fa su queste colonne (vedi il servizio video) - è riportata la dicitura 'Comune di Foggia - Bene acquistato con finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo regionale P.O. Puglia 2007-2013 Asse II, linea di intervento 2.5, azione 2.5.1 Investiamo nel vostro futuro', con i loghi dell’Unione Europea, del Governo Italiano, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

Fanno parte di una fornitura di attrezzature da impiegare per il servizio di raccolta differenziata, per un importo complessivo di 246.456,73 euro, che risale al 2017. Si era aggiudicata la gara la ditta Omnitech srl di Modugno. La fornitura comprendeva 600 cassonetti da 1.100 litri, 410 bidoni carrellati da 240 litri, 6mila mastelli aerati per umido e 500mila buste carta per umido.

L’acquisto era stato finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e, in particolare, con il contributo al risultato atteso dell’incremento della raccolta differenziata su scala regionale, quindi la quota di premialità.

"Foggia continua ad essere un bidone" il commento di Lucia Aprile de 'La Società Civile'.