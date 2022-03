Biccari senza una banca 'operativa' da 9 mesi. Sbotta il sindaco: "I vertici ci dicano cosa vogliono fare”

Da nove mesi, ormai, l’operatività della filiale della Banca Popolare Pugliese di Biccari è praticamente inesistente. Ovvero, dall’assalto bancomat del giugno scorso, i cui danni impattarono pesantemente anche sui locali.

Tutto ciò, ovviamente, crea un grave disagio per i residenti della comunità sui Monti Dauni, così come denunciato dal sindaco, Gianfilippo Mignogna, che si sta interessando del caso: “Nell’ultima comunicazione del 24 settembre scorso -– spiega il primo cittadino - il direttore generale ci rassicurava confermando la ‘volontà di ripristinare l’agibilità dei locali e anche di aumentare le dotazioni tecnologiche della filiale consentendone un utilizzo più razionale ed efficiente soprattutto dei servizi di base’. Dopodiché più nulla. Ad oltre cinque mesi di distanza da questa comunicazione, non abbiamo ricevuto più informazioni ufficiali. Quindici giorni fa la mia ultima richiesta di aggiornamenti, ancora senza risposta. Comprendiamo tutti le difficoltà del caso, ma ora è il momento della chiarezza e del rispetto nei confronti di cittadini ed utenti che attendo da mesi un segnale concreto. BPP dica alla comunità di Biccari cosa vuole fare”, conclude.