Incidente a San Menaio: barca a vela in avaria si incaglia sull'arenile, rimozione in corso

Dalle 9 di questa mattina la strada provinciale 41 ter nel tratto tra Rodi Garganico e San Menaio è chiusa per la rimozione di una unità navale spiaggiata l'altroieri, una imbarcazione da diporto a vela, per via di una avaria. Nessuno degli occupanti, provenienti dalla Bat e diretti nelle Marche, è rimasto ferito. Si è trattato soltanto di un grosso spavento.

Per la rimozione si è reso necessario l'intervento di una gru di sollevamento che inevitabilmente ha comportato la chiusura di tutta la strada in entrambe le corsie di marcia, di persone e di mezzi al fine di preservare la loro incolumità. La decisione è stata presa dall'ufficio locale marittimo della Capitaneria di Porto.