Marina di Lesina, imbarcazione abbandonata in mare era stata rubata in Croazia: controlli della GdF

È risultata rubata in Croazia il 6 agosto scorso l’imbarcazione recuperata ieri mattina nelle acque di Marina di Lesina, abbandonata a circa 500 metri dalla spiaggia, all’altezza del lido Ponente. Il proprietario è stato rintracciato in Austria. La Guardia Costiera è risalita a lui tramite il contatto di un cantiere croato ritrovato sul natante. Aveva presentato denuncia del furto. Probabilmente, al suo arrivo, potrà contribuire ad aggiungere altri tasselli alla vicenda dai contorni indefiniti. Ancora tanti gli aspetti da chiarire. Nelle ore precedenti non erano stati lanciati Sos. A bordo mancavano zattera di salvataggio e tender, e non sono stati segnalati ritrovamenti sul litorale.

Non è certo che il piccolo yacht di 12 metri circa sia stato abbandonato nel punto in cui è stato ritrovato all’ancora, con un motore e il timone fuori uso. Il Gps sarebbe fermo alla data del furto, quindi non è semplice ricostruire la rotta. L’imbarcazione è stata sottoposta a sequestro preventivo. L’Ufficio Locale Marittimo di Lesina della Guardia Costiera, comandante Roberto Reale, e la Guardia di Finanza si stanno occupando delle indagini. Oggi sono arrivate anche le unità cinofile delle fiamme gialle per ulteriori controlli a bordo della barca e per appurare se avesse trasportato sostanze stupefacenti. Non si esclude alcuna pista.

L’imbarcazione, con il timone rotto, un motore solo funzionante e l’altro in avaria, era in balia delle onde la mattina del 21 agosto ed è stata portata in salvo nel porticciolo peschereccio di Punta Pietre Nere, scongiurando ulteriori conseguenze considerate anche le avverse condizioni meteomarine. Negli ultimi giorni, almeno tre operazioni di soccorso di natanti in difficoltà hanno riacceso i riflettori sull’esigenza di un porto in piena regola a Marina di Lesina.