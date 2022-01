Si rompe montacarichi, bara resta sospesa a mezz'aria: paura in via della Repubblica

Si rompe il montacarichi, bara resta sospesa al 7° piano di un condominio. E' successo ieri pomeriggio, a Foggia, in via della Repubblica. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, in attesa della risoluzione del problema. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, con un'autoscala, sono riusciti a mettere in sicurezza il feretro (del peso di oltre 150 chili) rimasto a mezz'aria. La polizia locale ha deviato il traffico in loco.