Il bar tabacchi dopo l'ultimo tentativo di furto

Due spaccate in 48 ore allo stesso bar tabacchi di San Severo: la vigilanza sventa il secondo furto e i banditi scappano a mani vuote

Stanotte i ladri si sono ripresentati. Stesse modalità del colpo precedente: un mezzo usato come testa d'ariete e serranda sfondata per introdursi nell'attività commerciale e portare via la merce nei bustoni. Ma questa volta sono stati disturbati