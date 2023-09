Il Bar 2000, nel cuore di Foggia: una storia lunga 97 anni

Il Bar 2000 nacque nel 1927 quando Vincenzo Mendolicchio capì che quella zona era molto frequentata, da una parte i soldati, dall'altra la vita di quartiere nel cuore di Foggia, all'ombra della Cattedrale.

Durante i lavori per l'apertura del bar un prete, passando, consigliò a Mendolicchio di chiamarlo appunto 'Bar 2000' perché sarebbe durato fino all'anno 2000, che all'epoca era visto come l'anno dell'innovazione, quasi un traguardo irraggiungibile. E invece è riuscito a fare di meglio. Nel 2023 quel bar è ancora lì. Oggi gestito dai nipoti di Vincenzo Mendolicchio, dopo la gestione della figlia oggi scomparsa.

Mariuccia, Luigi e Antonella Antenozio portano avanti quello che è stato ed è tutt'oggi un punto di ritrovo per la movida foggiana e per chi, guardando la bellissima cattedrale in stile romanico, sceglie quel bar per un caffè.