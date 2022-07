Trenta milioni di euro per la videosorveglianza: non può chiederli Foggia. Manfredonia e Cerignola sì

Il ministero dell’Interno ha messo a disposizione ulteriori risorse per il finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte delle amministrazioni locali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il bando, cui potranno partecipare i comuni con una popolazione residente superiore a 20mila abitanti, nonché i comuni con un numero di abitanti inferiore che siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato predisposto a seguito della consultazione delle Regioni e dell’Anci.

Una buona notizia se si tiene conto del fatto che aveva fatto scalpore l'assenza dei comuni della 'Quarta Mafia', ad eccezione di Peschici, nella graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai comuni nel 2021 a valere sulle risorse finanziarie pari a 27 milioni di euro, approvata ad aprile dal ministero dell'Interno Luciana Lamorgese, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana (i dettagli). Non erano state ammesse le richieste di 35 comuni.

Ora ci sono 30 milioni di euro. Si tratta di risorse reperite nell’ambito del Programma Operativo Complementare 'Legalità" 2014 - 2020 (c.d. POC "Legalità"). Dall’iniziativa sono stati esclusi i comuni che abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sui medesimi programmi o sui fondi assegnati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2 ter, del decreto-legge n. 14/2017, e successive modifiche e integrazioni.

I comuni in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando sono complessivamente 219, dei quali 66 in Campania (tra cui Napoli, Avellino, Benevento e Caserta), 65 in Sicilia (fra essi Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani ed Enna), 48 in Puglia (tra i quali Barletta, Andria e Trani, Brindisi e Taranto), 37 in Calabria (fra gli altri Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia), 3 in Basilicata (fra cui Potenza e Matera).

In provincia di Foggia potranno presentare la domanda Mattinata, San Giovanni Rotondo, Lucera, Cerignola e Manfredonia. L’invio ai comuni interessati delle informazioni e della documentazione necessarie per la partecipazione al bando, sarà curato dalle Prefetture. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 20 ottobre.