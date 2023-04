Assalti a sportelli bancomat e postali: la banda dell'esplosivo di matrice foggiana a processo

Sono stati rinviati a giudizio dal Gup Marcello Rotondo, i componenti della banda dell'esplosivo accusati di aver assaltato alcuni sportelli automatici ed istituti credito nelle province di Avellino, Benevento e Roma. Tra gli imputati c'è il lucerino classe '76 Michele Antonio Forte e il foggiano classe '89, Michele Morelli, sottoposti entrambi alla misura cautelare in carcere per questa causa. Gli altri sono Elvira De Stefano, Guirino Lombardi e Fabio Pasca.

Il processo avrà inizio l'8 giugno 2023. Il blitz risale al 5 agosto 2022 quando in Irpinia e nelle province di Foggia, Lecce e Palermo, i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati da quelli dei reparti territorialmente competenti, avevano dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di nove persone (delle quali 7 destinatarie della misura coercitiva carceraria e due della misura degli arresti domiciliari) emessa dal Gip presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di "associazione per delinquere" finalizzata alla "fabbricazione, porto e ricettazione di esplosivo e materiale esplodente", "furto aggravato" e "danneggiamento aggravato" in danno di istituti bancari ed uffici postali.

Avviata nel 2020 e condotta dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Avellino, l'attività di indagine ha consentito di disarticolare un gruppo criminale attivo in varie regioni dell'Italia centro-meridionale e composto in prevalenza da soggetti noti alle forze dell'ordine, originari della Capitanata, dediti ai furti in danno di bancomat, condotti mediante l'utilizzo di esplosivo ad elevato potenziale con la tecnica della 'marmotta'.

Al gruppo vengono contestati sei assalti a sportelli Atm ubicati nelle province di Avellino, Benevento e Roma, perpetrati nel periodo luglio 2020-gennaio 2021 con la disponibilità di una rete di basisti incaricati di individuare gli obiettivi e di fornire al gruppo operante il supporto logistico.

Come riporta AvellinoToday, il modus operandi è simile per tutti gli episodi contestati: la banda contatta il basista nei giorni precedenti a quello programmato per il "colpo"; si munisce di autovetture (sia "pulite" che rubate nelle ore precedenti) da utilizzare durante l'azione criminale; fa deflagrare con carica esplosiva l'apparecchio di erogazione del denaro; si dà alla fuga, abbandonando l'auto rubata.

Le condotto criminali si inseriscono in un filone di attività predatorie messe in atto da gruppi criminali organizzati, provenienti prevalentemente dalla provincia di Foggia. Per fronteggiare tali emergenze criminali, la Procura della Repubblica ha istituito un gruppo di indagine specializzato sulla criminalità predatoria, auspicando di potersi avvalere, oltre che di una dedicata specializzazione delle forze di polizia, anche della necessaria collaborazione di ogni cittadino.