Tragedia in mare, il bambino di 6 anni sarebbe morto per una miocardite: è la conclusione del medico legale

Il prof. Luigi Cipolloni, direttore dell'istituto di Medicina Legale del Policlinico Riuniti di Foggia che il pubblico ministero Dominga Lucia Petrilli aveva incaricato per l'esame autoptico, nelle conclusioni del dispositivo relativo alla morte del bambino di 6 anni di origini romene nato a Cerignola ma residente a Canosa di Puglia, deceduto il 5 luglio 2023 nello specchio d'acqua dello stabilimento 'Il Paradiso dei giovani' di Margherita di Savoia, scrive che "il quadro anatomo-patologico rilevato appare compatibile per quanto attiene ai mezzi che determinarono la morte a un decesso compatibile con la dinamica di tipo naturale".

Ovvero, che "la morte di Claudio Dario Marian Brizan è compatibile con la morte cardiaca in soggetto con focolaio di miocardite e può essere temporalmente collocata in un intervallo di tempo compreso tra le tre e le cinque ore antecedenti l'inizio delle operazioni di ricognizione cadaverica avvenuto alle 16.40 del 5 luglio 2023".

Un responso che evidentemente non convince il legale della famiglia del piccolo, l'avv. Luigi Leo, il quale ha annunciato una contro consulenza finalizzata alla richiesta al pubblico ministero di estendere le indagini ad altre verifiche. L'avvocato ha inoltre evidenziato che all'interno dei polmoni di Dario Claudio Marian sarebbe stata riscontrata la presenza di liquidi. "Riteniamo siano legati all'acqua, pensiamo che sia morto affogato e non sia stato soccorso subito. Era in perfetto stato di salute" ha aggiunto e ribadito Luigi Leo.

Sette persone, tutte di Canosa di Puglia, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Foggia, che al bagnino e ai titolari dello stabilimento balneare, nonché a due dipendenti del team della colonia estiva al quale il bambino stava partecipando insieme ad altri coetanei, ha contestato l'ipotesi di omicidio colposo per non aver vigilato adeguatamente sulla vittima.

All'epoca dei fatti il titolare della struttura aveva rimarcato il corretto funzionamento delle procedure di soccorso: un dipendente del lido aveva iniziato a fare un massaggio cardiaco a mani nude e proseguito nel tentativo di salvare il piccolo di 6 anni con un defibrillatore. Successivamente erano intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso. A lanciare l'allarme era stato un bagnante.

Negli istanti successivi al dramma, gli organi di stampa avevano riportato la ricostruzione dei quei drammatici momenti fatta da Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl Bat: "È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardiopolmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino. Purtroppo è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c'è stato nulla da fare".