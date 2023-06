Bambino investito da un monopattino sull'isola pedonale: "Sfrecciano di continuo, nostri bimbi in pericolo"

Salve Foggiatoday, vorrei segnalare una situazione ormai costante in Piazza Giordano e lungo l’isola pedonale di via Lanza. Ci sono monopattini elettrici che sfrecciano di continuo mettendo in pericolo l'incolumità di adulti e bambini, nonostante il divieto di transito dopo le 18, anche delle bici.

L'altroieri un monopattino con due ragazzini minorenni hanno investito un bimbo. Ha battuto la testa ma era vigile. Dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stato trasportato a bordo di un'ambulanza. Non possiamo far giocare liberamente i nostri figli. Servono ancora più controlli.