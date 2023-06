Paura al Parco San Felice: bambino di due anni precipita in un pozzetto sotto gli occhi dei genitori

Salve Foggiatoday, ieri sera mio figlio di due anni, mentre correva felice e spensierato, è finito in una buca aperta che si trova nel bel mezzo del prato di Parco San Felice. A parte qualche graffio, per fortuna non sì è fatto nulla di grave.

Tuttavia, è stato un grandissimo spavento, non solo per il bambino. In un istante lo abbiamo visto precipitare giù, senza capire niente. Quella buca va immediatamente chiusa perché è pericolosa.

Non è normale decidere di portare un bambino al parco e vederlo sprofondare giù all'improvviso. Da mamma, dopo aver preso questo forte spavento, non voglio sì ripeta con un altro bambino.