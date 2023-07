Tragedia a Margherita di Savoia, bimbo di 6 anni morto annegato in mare: "E' stato fatto di tutto per salvarlo"

Tragedia a Margherita di Savoia dove nella giornata di oggi un bambino di soli sei anni è morto in seguito a un annegamento.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dall'agenzia LaPresse, per ragioni da accertare, il piccolo sarebbe annegato nelle acque antistanti un lido di Margherita di Savoia, mentre era impegnato con altri bambini in alcuni giochi in mare organizzate dal campo estivo al quale era iscritto.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i cui tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Il bimbo era riverso con il viso sull'acqua. Portato sulla battigia, i sanitari del 118 hanno applicato le manovre di rianimazione. Tuttavia per il bambino non c'è stato nulla da fare.

Le agenzie di stampa hanno riportato la ricostruzione dei quei drammatici momenti fatta da Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl Bat: "È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardiopolmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino".

Il piccolo, di origini rumene, viveva con la famiglia a Trinitapoli. Sulle cause della morte "è ancora prematuro" ha aggiunto Iacobone: "Aspettiamo per correttezza i tempi tecnici di giudice e medico legale, purtroppo il bimbo dei sei anni è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c'è stato nulla da fare".

Indaga la Procura della Repubblica di Foggia. Sul posto carabinieri e guardia costiera.