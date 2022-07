Bambino di 4 mesi in pericolo di vita: è stato trasferito con urgenza al Bambin Gesù di Roma

In imminente pericolo di vita, un bambino di quattro mesi con patologia acquisita durante l'espletamento del parto, per via di una ipertensione polmonare ed un inizio di scompenso cardiaco, è stato trasferito in elisoccorso dal reparto di pediatria dell'ospedale Tatarella di Cerignola all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. ?Non c?era da perdere un solo istante e ci siamo immediatamente attivati e coordinati con il personale della Centrale Operativa 118 di Foggia, affinché il piccolo paziente potesse raggiungere nel più breve tempo possibile il nosocomio della Capitale per essere consegnato alle cure degli specialisti romani?, commenta il direttore della Co 118 di Foggia, dr.Stefano Colelli.