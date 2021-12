Bambini morti a Stornara, avevano 2 e 4 anni: i loro corpi trovati carbonizzati in una baracca

Tragedia a Stornara dove due bambini di nazionalità bulgara, un maschietto di quattro anni e una femminuccia di due, sono stati trovati senza vita in una baracca completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio si è sviluppato intorno alle 9 in un campo nomadi abusivo alla periferia di Storrnara, sulla strada per Cerignola.

Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco chiamati a domare le fiamme, hanno rivenuto i corpi carbonizzati di due bambini. Sulle cause dell'incendio non si esclude l'ipotesi di un sistema di riscaldamento di una stufa a legna. Disperati i genitori, entrambi giovanissimi.

Sul posto - insieme ai carabinieri della compagnia di Cerignola - sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Foggia, che stanno effettuando i rilievi; con il supporto dei vigili del fuoco e della medicina legale.

Resta da chiarire se le due vittime siano state soprese nel sonno dalle fiamme o se invece le cause del decesso siano da ricondurre alle esalazioni da monossido di carbonio. Lo stabilirà la perizia medico-legale.

Sull'accaduto è intervenuto il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia: "Sono vicino alla tragedia che ha colpito la comunità di Stornara in provincia Foggia. Non possiamo che, ancora una volta, richiamare l'attenzione sulla sicurezza, anche delle fragili comunità, affinché un evento drammatico come questo non debba ripetersi. Mai più".

Così l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e leader della Lega. “Una tragedia inaccettabile, che dovrebbe imporre a tutti l’urgenza di liberare questi bimbi da illegalità, sfruttamento e povertà. Una preghiera per questi morti”.

Aggiornato alle 13.14