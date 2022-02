Covid, bambina di 2 anni con una polmonite grave: il trasporto d'urgenza in elicottero da Foggia a Bari

Ore di apprensione in provincia di Foggia per le condizioni di salute di una bambina di due anni della provincia di Foggia trasferita intorno alle 18 di oggi 3 febbraio 2022 presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari a bordo dell'elisoccorso Alidaunia. Caricata a bordo di una barella con il sacco di biocontenimento, per la piccola si è reso necessario il trasporto al policlinico del capoluogo pugliese, inizialmente ricoverata presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Risultata positivi al Covid, intubata e ventilata artificialemente, la piccola avrebbe contratto una grave polmonite. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore.