Mattinata - Vieste, crolla albero sulla Provinciale 53

Un albero è caduto sulla sede stradale ostruendo in parte la SP 53, che collega Mattinata a Vieste. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, all'altezza di Baia delle Zagare: sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Manfredonia, per la messa in sicurezza della zona; una ditta specializzata ha provveduto successivamente a liberare la sede stradale.