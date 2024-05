Cristina D'Avena chiude il Festival del Nerd e ricorda le sue origini: "mio padre è di Apricena"

Dopo aver riscosso un enorme successo, il Festival del Nerd 2024 ha concluso la due giorni con il concerto a Piazza Giordano di Cristina D'Avena. Un bagno di folla ha accolto la cantante che ha fatto la storia delle sigle di cartoni animati in Italia. A cantare le sue canzoni non solo 40/50enni ma anche giovanissimi che conoscevano a memoria i famosi brani. Da 'Occhi di gatto' a 'Holly e Benji', da 'Pollon' a 'Kiss me Licia', la Cristina nazionale ha divertito e anche commosso il suo pubblico foggiano. Migliaia di persone hanno invaso piazza Giordano per ricordare la propria infanzia. Durante il concerto, D'Avena ha le sue origini foggiane, avendo il papà di Apricena e, in quel paese, da piccola c'è stata tante volte, ricordando il nostro 'pane e pomodoro'.

Un successo, insomma, questa edizione del Festival del Nerd che, per il primo anno, ha sperimentato il centro cittadino come location.