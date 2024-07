Tragedia a Campomarino: bagnante muore per un malore

Aveva 75 anni ed era originaria di Roma la bagnante deceduta questa mattina, intorno alle 11, a Campomarino Lido, in Molise, in seguito ad un malore.

La donna, secondo informazioni in nostro possesso, era in procinto di uscire dall'acqua. Si è accasciata sotto lo sguardo della sorella in un tratto di spiaggia libera, nelle vicinanze di un noto lido frequentato da tanti foggiani che ogni anno affollano la località di mare al confine con la Puglia.

I primi a soccorrerla sarebbero stati i vicini di ombrellone, insieme ai bagnini e ai frequentatori del lido.

Purtroppo, all'arrivo degli operatori del 118, la bagnante era già deceduta.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera e la polizia locale di Campomarino.