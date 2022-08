Malore in mare, a Marina di Lesina muore un 78enne

Ogni tentativo di salvare un uomo, probabilmente colto da un infarto mentre era in mare, si è rivelato vano nel primo pomeriggio di oggi a Marina di Lesina. Oltre ad un’ambulanza del 118, è arrivato anche l’elisoccorso e i sanitari si sono calati con il verricello dietro le dune, per arrivare prima sulla spiaggia, ma non c’è stato nulla da fare. È successo nelle acque antistanti la spiaggia libera dopo l’ultimo lido in località Acquarotta. I medici che hanno provato a rianimarlo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un 78enne. Insieme ai soccorritori, sul posto anche il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Lesina della Guardia Costiera, guidato dal comandante Roberto Reale.