Baby gang in azione. La denuncia: "Sanseveresi costretti a chiudersi in casa"

Amedeo Giancola, titolare di una tabaccheria e segretario cittadino dei Fratelli d'Italia di San Severo, porta all'attenzione degli organi di stampa le lamentele dei cittadini "costretti a rinchiudersi in casa e a trascorrere notti insonni a causa dell'inciviltà di alcuni". Sottolinea l'esponente meloniano che "le segnalazioni riguardano il centro storico, ma anche le vie più periferiche dove agli schiamazzi e al bivacco dei ragazzi fino a notte fonda si aggiunge il fracasso e la pericolosità delle auto in corsa a folle velocità".

A fronte di tali problematiche, "a cui si aggiungono i danni arrecati agli arredi o edifici privati e pubblici da queste baby gang" - Giancola chiede a cosa servano le telecamere in città e se effettivamente ci sia qualcuno che ogni tanto si preoccupa di identificare gli autori di tali misfatti o monitorare la città e intervenire lì dove si verificano queste situazioni a rischio. E soprattutto, aggiunge, "le telecamere funzionano?"?

L'esercente ricorda che nel 2018 l'allora assessore Michele Del Sordo si preoccupò di fare approvare dal Consiglio comunale una serie di regolamenti che dovevano servire a risolvere proprio queste problematiche dando la possibilità agli operatori di polizia locale di sanzionare i comportamenti di inciviltà con sanzioni pecuniarie, ma anche con il daspo urbano o con il risarcimento del danno. "Sono servite tali iniziative? Qualcuno si è preoccupato di verificarne i risultati o sono solo i classici spot da campagna elettorale? Cosa intende fare il sindaco per tutelare il riposo dei sanseveresi e il decoro di quelle aree che si trasformano in orinatoi a cielo aperto? Secondo quale visione politica il sindaco parla di valorizzare il centro storico se non si riesce a garantire una notte di tranquillità a chi ci vive? I cittadini ogni anno chiedono la stessa cosa e ogni anno ottengono la stessa risposta: il nulla" conclude.