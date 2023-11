Emergenza Giustizia nel Foggiano: "La sola riapertura del Tribunale di Lucera non risolve il problema"

"L’esigenza del Gargano nord non è la riapertura di un Tribunale che disti più o meno gli stessi chilometri di quello foggiano".

Giovanni Maggiano, presidente dell'associazione 'Avvocati Garganici', boccia la proposta della Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, discussa dinanzi alla Seconda Commissione al Senato (qui i dettagli), ovvero la riapertura del Tribunale di Lucera come soluzione - o quanto meno soluzione primaria - per risolvere le problematiche patite dal 'comparto giustizia' nel Foggiano.

Per gli avvocati e per il territorio dello sperone di Puglia, infatti, non è quella la sola soluzione: "Per noi garganici - spiega l'avvocato Maggiano - è necessario poter celebrare, il prima possibile, nel nostro territorio, lo stesso numero di processi che venivano celebrati fino al 2013", continua il legale. Ma è necessario anche ridurre tempi, difficoltà, km e rischi. Basti pensare che il Comune di Peschici è quello che detiene il primato italiano di maggiore distanza - oltre 130 km - dal proprio Tribunale di riferimento, che è quello di Foggia.

"Non è importante che questo avvenga attraverso un nuovo ufficio che si chiami Tribunale, Sezione Distaccata di Tribunbale o Giudice di Pace. L’importante è che si realizzi il prima possibile. E se qualcuno si chiede il perché di questa nostra posizione, per poter capire le ragioni, sarà sufficiente farsi un viaggetto dalle nostre parti e tutto risulterà molto chiaro", conclude Maggiano. In definitiva, la riapertura del Tribunale di Lucera alleggerirebbe sicuramente il carico gravante sul presidio foggiano, ma non le difficoltà patite dagli operatori di giustizia del Gargano nord.

Nel dettaglio, l’intervento della Presidente Capone è stato centrato sulla richiesta alle Camere del ripristino del Tribunale di Lucera, perso a seguito della riforma giudiziaria del 2012 insieme alle sedi distaccate di Apricena e Rodi Garganico che servivano una popolazione di 172.072 abitanti. "È un’esigenza reale per alleggerire il carico processuale sul Tribunale di Foggia dove è diventato impossibile garantire l’attività. Basti pensare che questo tribunale conta attualmente in media una pendenza di 55mila procedimenti. Questo si traduce in un carico per magistrato di 2mila procedimenti (la media nazionale è di appena 500). A Foggia ogni magistrato ha un carico di lavoro quadruplicato rispetto agli altri”, ha spiegato Capone. “Il ripristino inoltre sarebbe a costo zero, perché si potrebbe utilizzare per il nuovo presidio l’area del Palazzo di Giustizia di Lucera ( che il Ministero utilizza già ma come magazzino)".