Uomo scomparso avvistato sull'isola pedonale: il 40enne riconosciuto nel video girato da un comico

Sta facendo il giro del web il video pubblicato sul canale tiktok del comico Matteo Del Campo, girato in centro a Foggia in cui compare Abdul, senza fissa dimora 40enne scomparso da tre settimane a Polignano a Mare.

Nella performance dell'artista ll'uomo è seduto su una panchina dell'isola pedonale.

A Foggiatoday la tutrice conferma l'avvistamento e, quindi, che si tratti effettivamente della persone di cui si sono perse le tracce dalla cittadina barese. Le ricerche della Polizia di Stato del capoluogo dauno, tuttavia, non hanno portato al ritrovamento dell'uomo, avvistato anche a Lecce da una donna.

Abdul comparirebbe anche in un altro video dell'artista-performer foggiano, quello pubblicato il 20 giugno. Originario del Bangladesh, la scomparsa del 40enne era stata denunciata da alcuni ex colleghi di lavoro.

Joana Grasso, assessora comunale al Welfare, sulle pagine Facebook ha lanciato un appello, condiviso anche dalla pagina Facebook di Sinistra per Polignano: "Molti polignanesi hanno conosciuto Abdul, molti di loro gli hanno dato una mano, a molti ho parlato della fitta rete di sostegno sociale, sanitario e legale, che abbiamo creato attorno a lui in un anno, grazie anche all’aiuto di alcuni membri della comunità bengalese di Polignano. Non vediamo Abdul da circa tre settimane. Già dopo un paio di giorni, ho accompagnato i suoi amici a sporgere denuncia di allontanamento presso il Comando dei Carabinieri".