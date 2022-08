Branco di cinghiali tra Bovino e Panni: ungulati sempre più vicini alla strada e ai centri abitati

Un branco di cinghiali, composto da oltre una ventina di esemplari, è stato avvistato nel pomeriggio di ieri, 8 agosto, nei campi tra Bovino e Panni. Le immagini sono state girate da un agricoltore della zona. Gli animali si spingono sempre più vicino alla strada e ai centri abitati, e non sono pochi gli incidenti stradali - alcuni anche con esito mortale - provocati dall'impatto con ungulati. Secondo i dati elaborati dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, sono stati 331 gli incidenti causati da cinghiali in Puglia, registrati dal 2009 al 2021. Nel marzo scorso, in agro di San Nicandro Garganico, l'imprenditore di Lesina Gino Turco ha perso la vita in un incidente causato da un branco di cinghiali, mentre nella scorsa settimana altri due incidenti sono stati registrati sul Gargano.