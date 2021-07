Un uomo ucciso e un bambino in fin di vita. 'Avviso Pubblico' sull'agguato di San Severo: “Basta con questa barbarie"

"L’omicidio di Matteo Anastasio a San Severo con il ferimento del nipote, un bambino di soli 6 anni che era sullo scooter dello zio per celebrare il trionfo degli Azzurri agli Europei di calcio, ci colpisce e ci lascia sgomenti".

Così l'associazione 'Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione' commenta l'agguato avvenuto ieri sera, a San Severo. "Quando si spara in mezzo alla gente significa che il senso di impunità è elevatissimo, pertanto chi lo fa è evidente che non teme nessuna ritorsione da parte delle forze dell'ordine", ha commentato il vicepresidente di Avviso Pubblico Michele Abbaticchio, sindaco della Città di Bitonto.

"Ma si tratta di un grave errore di valutazione perché l'attenzione su Foggia e provincia in questo momento è centrale da parte dello Stato e sicuramente non mancheranno delle reazioni immediate. Augurandoci che il piccolo possa presto essere fuori pericolo Avviso Pubblico auspica che ciascuno scelga di fare la propria parte, a partire dalla collaborazione con le Forze dell'Ordine per ricostruire l'accaduto perché è impossibile che non ci siano stati testimoni”.

“Basta con questa barbarie a San Severo, quel territorio ha bisogno di tranquillità. Intervenga fortemente lo Stato per ristabilire l'ordine e la sicurezza", ha aggiunto il coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo d’Arienzo, sindaco del Comune di Monte Sant'angelo. "A distanza di due giorni dall'ennesimo episodio che ha coinvolto un amministratore pubblico, non è solo l’amministrazione sotto tiro ma un'intera città. Chiediamo pertanto con forza che la città di San Severo venga liberata da questo cancro che sta divorando lentamente la città e l'intero territorio, oltre che il tessuto sociale ed economico”.