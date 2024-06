Foggia come Bologna: ‘copia-incolla’ dell’avviso pubblico per il cartellone estivo

Foggia come Bologna, o almeno ci prova. A instaurare una connessione sentimentale con la città delle torri non è solo Lucio Dalla, rievocato intorno alla Fontana del Sele solo un paio di mesi fa proprio come fosse Piazza Grande. Basta connettersi al sito del Comune di Foggia e scaricare il bando del Foggia Estate per vedere comparire una dicitura che porta dritto in Emilia-Romagna: ‘Avviso Bologna Estate 2024’.

Galeotta fu la dicitura del file, che non è stato rinominato e ha svelato il copia-incolla. Beninteso, non è un delitto adottare un modello già collaudato altrove.

Seguire esempi considerati virtuosi, e in poche parole copiare da altre città, sarebbe persino auspicabile in diversi ambiti. Peraltro, i bandi fotocopia non sono certo una novità.

L’avviso pubblico per la realizzazione del cartellone estivo, effettivamente, ricalca quello della città metropolitana, opportunamente rimaneggiato. Si spiegano, così, anche alcune formule che, ad una lettura attenta, lasciano un po’ perplessi, come il passaggio relativo alle “attività realizzate dalle Fondazioni culturali alle quali il Comune partecipa, da biblioteche e musei cittadini”, taglio e cucito delle “attività realizzate dalle Fondazioni culturali alle quali il Comune di Bologna partecipa, da biblioteche e musei del Comune di Bologna, dai teatri di proprietà del Comune di Bologna”.

Il bando, curato dal Servizio Cultura diretto da Giuseppe Marchitelli, recepisce proposte e progetti da inserire nel cartellone estivo promosso dall’amministrazione comunale, con un plafond di 50mila euro (per la cronaca, a Bologna sono 100mila).

Corre l’obbligo di precisare che l’avviso del Bologna Estate è stato pubblicato il 9 febbraio ed è scaduto il 14 marzo, mentre il bando del Comune di Foggia, pubblicato solo ieri, concede meno di due settimane di tempo per presentare i progetti.

Gli addetti ai lavori, oltre alla scadenza ravvicinata, lamentano l’assenza di interlocuzioni con il comparto e di dettagli sulla commissione esaminatrice, rilievi già sollevati in passato dalla Filiera della Cultura della Città di Foggia.

Insomma, per quanto il bando tendesse ad uniformarsi ad uno schema già testato, sembra scontentare la categoria. La fretta, probabilmente, anche in questo caso, oltre ad una svista, ha perpetrato i modelli del recente passato.

E va bene cambiare la città, ma in pochi mesi Foggia è passata da Como nel Documento Unico di Programmazione al cartellone di Bologna. L’importante è non risultare una brutta copia.