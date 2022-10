Colpiti soggetti socialmente pericolosi: scattano gli avvisi orali nella città dei furti a raffica

Emergenza microcriminalità a San Nicandro Garganico, dove la polizia ha avviato un monitoraggio sul comune in seguito ad alcuni episodio verificatisi in città. Nel dettaglio, la Divisione Polizia Anticrimine ha intrapreso un’analisi approfondita dei profili di alcuni soggetti, gravati da precedenti di polizia, che ha fatto emergere condizioni tali da ritenerli socialmente pericolosi perché inclusi fra le persone che “vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, nonché fra coloro che “sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo… la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

Per questo motivo, il questore di Foggia, Ferdinando Rossi, ha emesso quattro provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettati soggetti con precedenti per reati di natura predatoria. La misura di prevenzione irrogata consiste in una diffida a tenere una condotta conforme alla legge informandoli che, in caso contrario, potrà essere proposta l’applicazione di una delle misure di prevenzione più stringenti previste dalla normativa vigente. Inoltre, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Prefetto di Foggia è stata predisposta, di concerto con le altre forze di polizia, una sinergica intensificazione del controllo straordinario del territorio in quel comune.

Proprio ieri, infatti, sul caso San Nicandro, si è tenuta una riunione del Coordinamento provinciale delle forze di polizia, richiesto dal sindaco Matteo Vocale dinanzi al prefetto di Foggia Maurizio Valiante e ai vertici delle forze dell’ordine di Capitanata. “È emerso un quadro generale, suffragato da numeri e da puntuale conoscenza dei vari contesti criminali, sostanzialmente noto e sotto il controllo delle forze dell'ordine”, spiega il primo cittadino. “Nell'ultimo anno, i numeri che rilevano le attività di carabinieri e finanza, sono praticamente raddoppiati e si è intensificata l'attività, spesso sottotraccia, di controllo e monitoraggio del territorio".

"L'emergente tema dei furti, assai sentito dalla cittadinanza, è stato centrale nella discussione: le forze di polizia stanno raddoppiando gli sforzi per addivenire a conclusioni certe e durature", aggiunge. "Ho ribadito l'esigenza di mantenere alta l'attenzione sul territorio di San Nicandro Garganico, soprattutto sulla prevenzione, per impedire che ritorni ad un oscuro passato e prosegua gradualmente e sempre più verso una bonifica definitiva dei contesti criminali".

Infine, ha precisato Vocale: "Ho confermato la massima collaborazione del Comune di San Nicandro Garganico, ribadendo gli sforzi economici che stiamo facendo e che faremo in termini di investimenti sulla sicurezza (lavori alla caserma dei carabinieri, pianificazione di interventi sulla Tenenza della GdF, programmazione di interventi sulla videosorveglianza, l'assunzione di quattro agenti di polizia locale) e il quotidiano rapporto con carabinieri e guardia di finanza. Occore pazienza - conclude il sindaco - ma nel frattempo denunciamo sempre: l'incremento delle attività di polizia, è stato possibile anche grazie all'aumento delle denunce e della collaborazione dei cittadini, che sta crescendo e deve continuare a crescere."