E' allarme cani e gatti avvelenati a Rocchetta: indagini in corso per risalire agli autori

È allarme avvelenamento di cani e gatti in alcuni comuni dei Monti Dauni. “Una strage, totalmente ignorata dai media locali e anche da quelli nazionali, alla quale speravamo qualcuno desse voce e visto che nessuno lo ha ancora fatto, lo facciamo noi questa sera”, denuncia sulla propria pagina Facebook il Canile Enpa di Ascoli Satriano, citando un post del dott. Massimo Capuano sulla pagina ‘Vet t’informa’ dello scorso 8 febbraio, con il quale si informava l’avvelenamento contemporaneo di numerosi cani avvenuto a Rocchetta Sant’Antonio.

“L’avvelenamento di cani e gatti è un reato (codice penale), anche se fatto in modo inconsapevole. In questi giorni numerosi cani hanno subito un avvelenamento, in particolare nel comune di Rocchetta Sant'Antonio. Purtroppo, non sempre si fa in tempo ad intervenire e, a fronte di cani trattati in tempo e salvati, ci sono cani che muoiono prima che sia possibile fare terapia”, ha dichiarato Capuano.

“Molto dipende – ha aggiunto – dalla quantità di sostanza ingerita e dalla tempestività dell'intervento. Proprietari e veterinari fanno il possibile e di solito con successo. Ma a volte l'esito è comunque la morte dell'animale. Resta il rammarico di constatare che ci sono persone così dissennate da distribuire volontariamente veleni e bocconi avvelenati, rendendosi artefici di un reato, oltre che di un atto vile. E poi ci sono gli agricoltori superficiali che smaltiscono senza precauzioni confezioni di concimi, diserbanti o insetticidi agricoli o lavano cisterne e attrezzature agricole contaminate da sostanze tossiche, versando liberamente in terreni e canali le acque contaminate. Anche questo è un reato penale”, ha concluso.

L’Enpa fa presente che sono in corso le indagini per risalire agli autori: “Sappiamo e confidiamo nella grande preparazione e professionalità di chi sta investigando, ma non possiamo tacere e vogliamo urlare la nostra disperazione per questi animali uccisi così ingiustamente”.