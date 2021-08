Motore in panne, cabinato resta incagliato: scatta sos al Porto turistico di Rodi Garganico, soccorso l'equipaggio

Motore va in panne e un piccolo cabinato è finito in secca, sulla spiaggia a pochi metri dal trabucco di Rodi Garganico e dagli scogli. E' accaduto ieri sera, sul Gargano, quando intorno alle 21, è scattata la richiesta di aiuto che ha visto intervenire il team del locale Porto Turistico.

"Soccorso l'equipaggio composto dall'armatore e dai familiari, il Team del Porto ha organizzato l'intervento di recupero della barca, che nel frattempo si era piantata sulla secca per via delle onde che avevano scavato sotto la carena", spiegano dal Porto Turistico di Rodi Garganico.

"Due grossi gommomi con 4 fuorobordo per complessivi 1000 cavalli e 8 uomini del porto attrezzati di tutto punto sono intervenuti dopo l'allerta. Alle ore 22 sono partite le operazioni di disincaglio. Imbragata la barca con due grosse funi si è proceduto a "fare acqua" intorno allo scafo e a tirare il mezzo in acque più profonde per poi trainarlo a lento moto in porto. Il recupero è terminato nel migliore dei modi alle 00.30. Barca salva, armatore soddisfatto, alla via così".