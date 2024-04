Agente penitenziario accusato di avance sessuali ai detenuti: "messo alla gogna" ma non era vero, risarcito

A un agente scelto della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Foggia è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la condotta dell'amministrazione del carcere di Vercelli, consistita nell'averlo sottoposto, in relazione a un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti sulla scorta di dichiarazioni rese spontaneamente da due detenuti, a controlli psichiatrici volti all'accertamento della propria omosessualità.

Difatti, nei suoi confronti era stato elevato un procedimento disciplinare finalizzato all'accertamento di presunti fatti consistiti nell'aver effettuato avance a sfondo sessuale verso i reclusi. Nel corso del procedimento disciplinare il ricorrente era stato sottoposto a domande “ambigue” circa il proprio orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti psichiatrici presso la competente Commissione Medica Ospedaliera finalizzati ad accertare la propria omosessualità.

La Commissione di Milano non aveva riscontrato elementi da cui desumere l’inidoneità al servizio del ricorrente: il procedimento disciplinare, quindi, era stato archiviato per mancanza di prova dei fatti contestati alla luce dell’esito della seduta della commissione di disciplina.

La condotta con cui l’Amministrazione aveva “messo alla gogna” il ricorrente, sottoponendolo a penetranti controlli psichiatrici, aveva determinato uno stato di sofferenza nell’agente scelto, anche tenuto conto della diffusione, all’interno dell’ambiente di lavoro, di informazioni relative alla propria vicenda personale.

Sussistevano, pertanto, i presupposti per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale subito, che si era costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile, affidando a successiva memoria ogni argomentazione difensiva volta ad evidenziare l’infondatezza della domanda.

In particolare, parte resistente affermava la legittimità dell’operato dell’Amministrazione in relazione all’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, atto dovuto a fronte delle dichiarazioni spontaneamente rese dai detenuti, mentre con riferimento alla sottoposizione a controlli psichiatrici, rilevava come gli stessi fossero finalizzati ad accertare l’idoneità al servizio in ragione dello stato di ansia manifestato dal dipendente a seguito della contestazione dei fatti disciplinarmente rilevanti.

L'agente penitenziario sarebbe stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati "a far chiarezza sulla sua personalità". Il ricorrente, infatti, si era recato presso l’ufficio della direttrice dell’Istituto per un colloquio e, successivamente,inviato a visita presso la Commissione Medico Ospedaliera di Milano.

Sotto il profilo dell’evento di danno - consistente nella lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela per l’ordinamento - è stata rilevata la circostanza per cui l’Amministrazione ha sottoposto il ricorrente ad un colloquio con il medico competente e, successivamente, ad un accertamento psichiatrico presso la C.M.O. di Milano, al fine di fare chiarezza sulla “personalità” del dipendente in assenza di elementi concreti che consentissero di ritenere anche solo possibile che il ricorrente fosse affetto da un disturbo della personalità.

La sezione terza del Tar del Piemonte ha ritenuto che la decisione sia stata arbitraria e priva di un valido supporto giuridico, oltreché tecnico-scientifico, atteso che l’Amministrazione avrebbe indebitamente operato una sovrapposizione tra l’orientamento sessuale del ricorrente e la necessità di “fare chiarezza sulla personalità” di quest’ultimo sul versante psichiatrico, operando un’illegittima inferenza tra la presunta omosessualità dell’agente scelto e l’esistenza di un disturbo della personalità.

Nella sentenza del 9 aprile 2024 si legge che una simile condotta è idonea ad arrecare una lesione non patrimoniale, sotto forma di danno morale, in quanto può ritenersi, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, che il ricorrente abbia patito una sofferenza interiore derivante dall’essersi visto attribuire lo “stigma” di un disturbo della personalità da parte dei superiori gerarchici (con la conseguente sottoposizione a visita psichiatrica) senza che sussistesse alcun elemento indiziario che deponesse in tale direzione e suggerisse l’opportunità di espletare approfondimenti medico-legali.

E ancora, scrive il Tar Piemonte, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la condotta dell’amministrazione deve ritenersi quantomeno connotata da colpa in quanto posta in violazione di regole cautelari di condotta di diligenza e prudenza che devono ispirare l’amministrazione nella sottoposizione dei propri dipendenti a valutazioni mediche connotate da elevato grado di “invasività”, quali quelle che attengono alla sfera della personalità e dell’orientamento sessuale.

Sotto il profilo delle conseguenze dannose concretamente risarcibili, va considerato che il ricorrente, pur senza operare una formale distinzione tra i due profili di danno, lamenta un duplice ordine di conseguenze pregiudizievoli.

In primo luogo è stato richiesto il risarcimento del danno morale derivante dall’essere stato sottoposto, senza valide ragioni, ad accertamenti psichiatrici circa la propria “personalità” finalizzati a chiarire le cause, in senso “psichico" della condotta oggetto dell’incolpazione (presunte avance a sfondo sessuali nei confronti di detenuti) poi rivelatasi infondata.

In secondo luogo il ricorrente lamenta di essere stato deriso ed emarginato dai suoi colleghi, per lo più uomini, in ragione delle proprie vicende personali, e di aver vissuto una forte situazione di stress per il timore che la sua famiglia fosse informata di quello che succedeva.

Il ricorrente lamenta, inoltre, di essere stato “costretto”, in ragione di tali circostanze ambientali sfavorevoli, a chiedere il trasferimento a Foggia.

Quanto al primo ordine di conseguenze il Tribunale ha ritenuto che la pretesa al risarcimento sia fondata.

"Può, infatti, ritenersi che la circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità del ricorrente (rilevante, secondo l’amministrazione, sul piano della “personalità” del dipendente) sia idonea a cagionare un danno non patrimoniale, sotto forma di sofferenza morale, in quanto veniva messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale, veicolando l’idea per cui l’omosessualità (attribuita al ricorrente) potesse essere ritenuta un disturbo della personalità. In questa prospettiva non rileva la circostanza dell’effettivo orientamento sessuale del ricorrente, in quanto ciò a cui si ricollega l’esistenza del danno è la condotta consistita nell’aver attribuito al dipendente uno stato di salute (in tesi, un disturbo della personalità) tale da rendere necessario un accertamento psichiatrico, notoriamente connotato da un grado di “invasività” non trascurabile, in particolar modo nei casi in cui tale accertamento attenga ad una sfera strettamente personale quale quella dell’orientamento sessuale".

Dunque, il Tribunale ha ritenuto che il danno risarcibile, alla luce della circostanza per cui il ricorrente è stato autoritativamente sottoposto ad un solo esame psichiatrico presso la Commissione, possa essere equitativamente liquidato in 10mila euro.

Quanto al secondo ordine di conseguenze pregiudizievoli, diversamente, la domanda non può trovare accoglimento in quanto non vi è prova che il pregiudizio lamentato sia “più probabilmente che non” derivato dalla condotta dell’amministrazione consistita nel sottoporre il dipendente ad illegittimi accertamenti psichiatrici sulla propria sessualità.

Non vi sarebbe infatti elementi che possano condurre ad escludere che le conseguenze pregiudizievoli lamentate siano state cagionate da fattori causali alternativi. "A titolo esemplificativo, non può ragionevolmente escludersi che tali pregiudizi siano derivati dalla diffusione di informazioni relative al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’agente scelto e e non dagli indebiti accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto. In mancanza di idonea prova del nesso di causalità tra evento di danno e singole conseguenze pregiudizievoli lamentate, non possono, dunque, essere risarciti i pregiudizi afferenti al peggioramento delle condizioni di lavoro nei rapporti con i colleghi ed al trasferimento verso la sede di Foggia".