Lavori in A14, chiudono per una notte i caselli di Foggia e Poggio Imperiale

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di martedì 28 giugno, saranno chiusi i caselli di Foggia e Poggio Imperiale.

La stazione di Foggia sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, Autrostrade consiglia di utilizzare in entrata verso Pescara la stazione di San Severo e in uscita per chi proviene da Bari la stazione di Cerignola est. In ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Foggia Zona Industriale, dove il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con sistemi di pagamento elettronici.

La stazione di Poggio Imperiale sarà chiusa in entrata verso Pescara. In alternativa, Autostrade suggerisce di entrare alla stazione di Termoli.