Manutenzione dei cavalcavia sulla A14 chiusure notturne delle stazioni di Cerignola est e Foggia

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia situati al km 589+112 e al km 554+066, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 giugno sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in uscita per chi proviene da Bari e dalla A16 Napoli-Canosa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Canosa sulla A14 per chi proviene da Bari e per chi proviene dalla A16 di uscire a Cerignola Ovest sulla A16.

Nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 giugno, con orario 22.00-6:00, sarà chiusa la stazione di Foggia, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cerignola est. In ulteriore alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Foggia Zona Industriale, dove il pagamento del pedaggio potrà essere corrisposto esclusivamente attraverso sistemi elettronici.