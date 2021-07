Eseguita l'autopsia sul cadavere di Anastasio. Indagini serrate, gli appelli a collaborare cadono (per ora) nel vuoto

E’ stata eseguita nel pomeriggio di ieri l’autopsia sul corpo di Matteo Anastasio, il 42enne di San Severo ucciso in strada, la scorsa domenica sera, durante i festeggiamenti dell’Italia agli Europei di calcio.

Anastasio, con precedenti per droga, era in sella ad uno scooter quando i sicari hanno esploso al suo indirizzo almeno 5 colpi con una pistola calibro 7.65. Di questi, uno ha ferito il nipote, di 6 anni, che era con lui.

Come da prassi, l’equipe medico legale ha 30 giorni per stilare la relazione sull’esame autoptico eseguito. Dalle prime informazioni trapelate, Anastasio è stato raggiunto da tre proiettili all’altezza del collo e torace. Le ferite non gli hanno lasciato scampo: è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Resta in gravi condizioni, invece, il bambino, che è stato raggiunto all’addome da un proiettile: sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il piccolo è ricoverato al Policlinico Riuniti in coma farmacologico. Le indagini sul caso - serrate e riservatissime - sono affidate agli uomini della squadra mobile di Foggia e del commissariato di San Severo, con il coordinamento della Procura dauna.

Nonostante gli appelli a collaborare avanzati da Libera Foggia e dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, stando a quanto filtra dalla questura, pare che nessuno - tra le centinaia di tifosi presenti al momento dell’agguato - si sia fatto avanti per fornire indicazioni, dettagli, materiale foto e video utili alle indagini.