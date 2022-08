Omicidio Cologno, eseguita l'autopsia. Nuovi accertamenti e sopralluoghi a Marina di Lesina

Indagini serrate sull’omicidio del 52enne Maurizio Cologno, di San Severo, ucciso lo scorso sabato mattina nei pressi del parcheggio di uno stabilimento balneare, in località Punta Pietre Nere, a Marina di Lesina. Nelle scorse ore è stata effettuata l’autopsia sul corpo dell’uomo, così come disposto dalla Procura di Foggia, che coordina le indagini del caso.

Le risultanze dell’esame sono coperte dal segreto istruttorio; i medici legali depositeranno le perizie nei tempi previsti per legge. Gli accertamenti, pare, confermino quanto già emerso in fase di ispezione cadaverica: Cologno sarebbe stato raggiunto da almeno sei colpi esplosi a distanza ravvicinata, la metà dei quali a segno.

Questa mattina, intanto, i carabinieri sono tornati sul luogo dell’omicidio per ulteriori accertamenti tecnici e sopralluoghi, sui cui vige però il massimo riserbo. Cologno è un soggetto noto alle forze di polizia (qui i precedenti), ma non risulta inserito in organizzazioni criminali strutturate. Le indagini, si starebbero muovendo su più livelli: nessuna pista - dal regolamento di conti nell'ambito dello spaccio a questioni personali - al momento viene scartata.