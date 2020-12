Omicidio a Cagnano Varano, eseguita l'autopsia sul corpo di Marrucchelli: chiarirà numero e tipo di arma utilizzata per il delitto

E' stata eseguita nella giornata di ieri, l'autopsia sul corpo di Leonardo Marrucchelli, l'allevatore di 55 anni ucciso nella notte tra il 20 ed il 21 dicembre, a Cagnano Varano.

L'esame autoptico, le cui risultanze verranno depositate entro 60 giorni, chiarirà aspetti cruciali per le indagini, affidate ai carabinieri e coordinate dalla procura di Foggia. A partire dal numero e dalla tipologia di arma usata. Sul luogo dell'omicidio, infatti, - una strada in salita in località 'Sant'Antonio', a breve distanza dall'abitazione della vittima - i carabinieri non avrebbero repertato bossoli. Più di uno i colpi andati a segno, tra cui una ferita al basso ventre.

Nelle ore successive al ritrovamento del cadavere, i militari hanno ascoltato amici e parenti dell'uomo - che viveva solo - e avrebbero effettuato esami stub (che rileva la presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti) e perquisizioni, ma sul numero di accertamenti effettuati vige il più stretto riserbo. Gli investigatori stanno seguendo ogni pista possibile, ma al momento si esclude quella relativa ad un delitto maturato nell'ambito degli ambienti della criminalità locale.