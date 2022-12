Domani l'autopsia sul corpo di Giovanna Frino, uccisa dal marito con tre colpi di pistola al petto

Disposta l'autopsia sul corpo di Giovanna Frino, la 44enne di Apricena, uccisa lo scorso venerdì mattina, con tre colpi di pistola, esplosi al petto, tra le mura domestiche. A premere il grilletto di una pistola calibro 9, legalmente detenuta, è stato il marito della donna, Angelo Di Lella, 56enne ex guardia giurata, arrestato poco dopo dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

L'autopsia è disposta dalla Procura che nella mattinata di domani conferirà l'incarico al medico legale incaricato di eseguire subito dopo l'esame. Di Lella non ha mai confessato l'omicidio, avvenuto nell'appartamento di via Saragat, dove era presente anche una delle figlie della coppia, rimasta a casa perchè influenzata. Lo scorso lunedì, infatti, l'uomo è comparso dinanzi al gip per l'interrogatorio di garanzia, ma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Il fermo è stato convalidato e Di Lella resta in carcere.

Le indagini sono seguite dai carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia (pm Mongielli) e dovranno fare luce su dinamica e movente. Secondo quanto accertato, anche tramite la testimonianza di alcuni vicini e conoscenti, i litigi tra i due erano sempre più frequenti, alimentati dalla gelosia dell’uomo e dallo stato di ‘prostrazione psicologica’ derivante alla perdita del lavoro dell’uomo, ex guardia giurata che faticava a trovare una nuova occupazione.

Sui social, il duro sfogo della sorella della vittima: "Mi rivolgo a tutte quelle persone che sentivano ogni volta le litigate di mia sorella con quel mostro", scrive. "Invece di farvi i fatti vostri, bastava una chiamata ai carabinieri e mia sorella si sarebbe salvata", denuncia. "Spero che la vostra coscienza non vi dia pace per il resto della vita".