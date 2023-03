Femminicidio a Carlantino: Carozza ricoverato in stato di choc, in settimana l'autopsia sulla vittima

Verrà disposta nei prossimi giorni, ed eseguita verosimilmente nel corso della settimana, l'autopsia sul corpo della 45enne Pietronilla De Santis, casalinga di Carlantino uccisa lo scorso giovedì pomeriggio, nell'abitazione coniugale di via Cesare Battisti.

L'esame autoptico, in questi casi, viene disposto di prassi dalla Procura, in esito alla convalida del fermo. A colpire la donna, più e più volte, con un coltello a serramanico sarebbe stato il marito, Antonio Carozza, attualmente ricoverato al Policlinico di Foggia, dove è piantonato dai carabinieri poichè sottoposto a fermo per omicidio volontario. Numerosi i fendenti inferti (decine quelli riscontrati nel corso della prima ispezione cadaverica, una manciata dei quali mortali), tutti concentrati nella zona dell'addome.

Dopo aver commesso il delitto, l'uomo ha rivolto la lama contro sé stesso, procurandosi varie ferite da taglio, poi si è lanciato dal balcone di casa nel tentativo di togliersi la vita. Guarirà, secondo i medici, in 30 giorni. Il 54enne non ha potuto conferire con i carabinieri, che stanno seguendo le indagini del caso. Benchè dichiarato fuori pericolo di vita, è attualmente in stato di choc e, pare, non ricorderebbe nulla di quanto accaduto.