Veicolo rubato in viaggio verso sud: polizia blocca furgone 'sospetto' dopo inseguimento in A14

Ennesimo veicolo rubato in viaggio verso sud. E' quello rintracciato in A14 dalla polizia stradale di Vasto Sud e che è costato una denuncia al conducente, un giovane di Cerignola.

Il fatto è successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, nell'ambito dei servizi di vigilanza autostradale mirati a rafforzare il pattugliamento per l'esodo estivo: gli agenti hanno notato nei pressi del casello di Vasto, in direzione sud, un Iveco Daily con targa tedesca, parzialmente coperta da una targa prova italiana.

L'aspetto dell'autocarro ha immediatamente destato i sospetti dei poliziotti, che hanno intimato l'alt al conducente. Questi, però, non si è fermato, continuando la marcia. Dopo un breve inseguimento, la pattuglia è riuscita a fermare il mezzo all'altezza del casello di Vasto. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato in mattinata a Milano.

Il conducente, un uomo di 28 anni residente a Cerignola, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. A bordo del mezzo sono state trovate centraline per l'accensione dei veicoli, su cui la polizia sta indagando. Tutti gli accertamenti sono in corso inoltre suglle targhe tedesche e su quella di prova. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria compentente. Il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario.