Raid inquietante a Cerignola, spaccate decine di auto durante una riunione politica. Sgarro: "Siete e resterete topi di fogna"

Grave episodio ieri sera in via Melfi. Vetri in frantumi di una decina di macchine. "Non è sembrata una bravata, ma piuttosto un atto mirato"

Sono una decina le auto vandalizzate ieri sera, in via Melfi, davanti ad una sala ricevimenti dove era in corso una riunione politica della coalizione capeggiata da Tommaso Sgarro, candidato sindaco a Cerignola arrivato terzo al primo turno del 3 e 4 ottobre. In quelle ore sulla città si abbatteva una pioggia torrenziale.

A raccontare il grave episodio attraverso i social è stato proprio Tommaso Sgarro: "In tarda serata, sotto una pioggia battente come poche che ha allagato l'intera città, qualcuno ha trovato modo e tempo di spaccare le macchine delle persone che erano in riunione in quel momento, parcheggiate lì, spaccare vetri, rubare cose dall'interno. Non è sembrata una bravata, è sembrato piuttosto un atto mirato, visto che il locale è piuttosto fuorimano e visto che l'azione è stata compiuta sotto una pioggia incredibilmente forte".

Alla riunione erano presenti tutti i candidati alla carica di consigliere comunale e tutti gli attivisti, per discutere del ballottaggio e, quindi, di eventuali apparentamenti.

Il candidato sindaco si rivolge direttamente agli autori del raid: "Dico a questi topi di fogna che hanno deciso di venire a importunare e a far danno a delle brave persone, topi siete e topi resterete. Dovete tornare nelle fogne, perché questa città ne ha veramente piene le tasche di questi comportamenti. Se, così come appare, il gesto è stato mirato, noi siamo convinti e sicuri che gente come voi sarà la prima che vorremmo essere in grado di cacciare da questa città. Non se ne può più. Cerignola è fatta di brave persone, di brava gente e a questi topi di fogna noi auguriamo di andare quanto prima possibile via dalla nostra città e dalle nostre case".