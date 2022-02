Attimi di follia: non esibisce il green pass, sale in auto e a folle velocità sfonda l'ingresso del Comune di San Severo

Si rifiuta di esibire il green-pass per accedere negli uffici del Comune e aggredisce verbalmente i vigilantes; poi sale in auto e si lancia verso l’ingresso di Palazzo Celestini, a San Severo.

Questa, in breve, la dinamica dei ‘15 minuti di follia’ vissuti questa mattina all’ingresso del Comune di San Severo. Il responsabile del gesto, un 50enne del posto, è stato subito fermato e condotto negli uffici della polizia locale per l’identificazione e le attività di rito. Sul posto, anche la polizia di Stato, intervenuta per riportare la calma.

Secondo quanto accertato, il 50enne chiedeva di accedere agli uffici, ma si rifiutava di esibire la certificazione verde, necessaria per accedere negli uffici della pubblica amministrazione. Quest’ultimo ha anche tentato di intrufolarsi nei locali, forzando il controllo, ma è stato prontamente bloccato e invitato ad uscire.

Quando tutto sembrava essersi risolto, il 50enne è piombato all’ingresso del palazzo di città a bordo della sua auto - una Fiat Uno - lanciata a tutta velocità contro l’ingresso del Comune. L’utilitaria ha impattato contro un mezzo del Comune, parcheggiato nell'androne del palazzo. Danni anche alla recinzione del cantiere dei lavori che stanno interessando la sede comunale (che è stata abbattuta) e ad uno scooter di proprietà del Comune.

Notevoli i danni riportati, tanto lo spavento tra i presenti. Nello schianto nessuno è rimasto ferito; il responsabile del gesto è stato fermato dagli agenti della polizia locale.

Aggiornato alle 13.25