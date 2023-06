Le telecamere di Striscia nel cimitero di auto rubate a Cerignola: 400 carcasse ritrovate nei primi quattro mesi del 2023

Ben 400 carcasse di auto ritrovate a Cerignola solamente nel primo quadrimestre del 2023. Numeri che diventano ancora più inquietanti se si prova a immaginare quante altre auto possono ancora giacere nelle campagne della Capitanata e, cosa ancor più grave, se si estende l’analisi alle altre province pugliesi. Il fenomeno delle auto rubate, cannibalizzate e bruciate, riguarda gran parte della Puglia come fa presente il report del 2022 realizzato da Il Sole 24 ore. La Bat è al primo posto, seguita dalla provincia di Foggia.

Bari è al quarto posto. Uno degli ultimi casi, in ordine di tempo, è quello di Minervino Murge, dove lo scorso marzo – in seguito all’arresto in flagranza di due soggetti di Cerignola – furono rinvenute in una cava una montagna di auto rubate e cannibalizzate. Le telecamere di Striscia la Notizia (guarda qui il servizio), con l’inviato Pinuccio, sono giunte a Cerignola per far luce sul fenomeno “in continua espansione”, e più volte denunciato sulle pagine di FoggiaToday.

Per fronteggiarlo, purtroppo, il pur lodevole contributo delle Guardie Ambientali Civilis e delle forze dell’ordine, non basta, a causa dell’ormai cronico sottodimensionamento: “Qualcosa si può fare. Oltre a un maggior pattugliamento, si potrebbe intervenire nel circuito di vendita. I pezzi spesso vengono venduti online in circuiti evidenti. Con maggiori controlli questo fenomeno si potrebbe ostacolare”, il commento di Pinuccio nell’appello finale rivolto al ministro dell’Interno Piantedosi. Anche per scongiurare la beffa che segue sempre il danno: “L’assicurazione al furto, se la devi fare, qui costa molto di più”.