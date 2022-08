Auto rubata sfreccia in città, invade la pista ciclabile e rischia di investire bambini: "Tragedia sfiorata"

Auto rubata sfreccia in città, nella fuga invade la pista ciclabile mettendo a rischio bambini e anziani seduti sulle panchine. Chi ha assistito alla scena, avvenuta ieri sera, a Foggia, nei pressi della sulla parrocchia di Sant'Alfonso al rione Candelaro, è ancora scosso: “Purtroppo ieri si stava per consumare una tragedia annunciata”, spiega a FoggiaToday uno dei presenti.

“Una Fiat 500 con a bordo tre ragazzi stava investendo in pieno una panchina che costeggiava la pista ciclabile. L'autovettura - appena rubata, come confermato dalle forze dell'ordine contattate - era già stata segnalata alla polizia. Il conducente ha percorso l'intera posta ciclabile, ma ha perso il controllo ed è salito con due ruote sul marciapiede: ho fatto appena in tempo ad afferrare i bambini e due persone anziane. Siamo stati miracolati”, continua.

L’auto, è stato ricostruito, proveniva da via Petrucci. “Noi siamo riusciti a metterci in salvo”, continua l’uomo, “Il conducente del mezzo è riuscito a riprendere il controllo dell’auto proseguendo la fuga sulla pista ciclabile. Le istituzioni aspettano che scappi il morto per chiudere quella maledetta pista ciclabile, già segnalata per la sua posizione dai cittadini?”, conclude lo sfogo.