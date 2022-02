Auto precipita in mare al porto commerciale di Manfredonia

Auto finisce in mare a Manfredonia, tratto in salvo il conducente. E’ accaduto questo pomeriggio, nel porto commerciale della città sipontina: a finire in acqua è stata un’auto in transito lungo la banchina di Tramontana.

Immediato l’allarme lanciato alla Capitaneria di Porto da un passante: all’arrivo dei militari, il conducente del mezzo inabissato era già sulla banchina, essendosi riuscito a liberare con l’aiuto di alcune persone presenti. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, le cause del sinistro sarebbero da ricondurre ad un malfunzionamento del freno, che ha portato alla caduta in mare del veicolo in prossimità della una curva.

L’automobilista, munito di pass di accesso all’ambito portuale in quanto pescatore, solo alla guida, non ha avuto bisogno di assistenza medica; l’autovettura, invece, è stata immediatamente recuperata. “Non sottovalutare la potenziale pericolosità del tratto stradale che attraversa il porto commerciale”, avvisa il comandante della Capitaneria di Porto. “E’ necessario prestare la massima attenzione per evitare possibili pericoli inattesi.”